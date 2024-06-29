Сергей Коваленко отметил, что на ситуацию влияют различные факторы, поэтому все может измениться.

Украинцам стоит быть готовым к тому, что зимой свет могут отключать по 12 часов в сутки. Этот прогноз может как улучшиться, так и ухудшиться.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко в интервью изданию Delo.ua отметил, что на данный момент часть энергоблоков АЭС в ремонте, но осенью их подключает к сети, а, следовательно, выработка электроэнергии будет больше.

Кроме того, он напомнил, что сейчас проводят ремонты на ГЭС и ТЭС, поэтому сделать более точный прогноз можно будут ближе к осени. При этом Коваленко указал, что российский удары могут внести коррективы.

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"Мой базовый прогноз - в энергосистеме будет дефицит в районе 30-35%. Что это значит для потребителей? Если заживят критическую инфраструктуру потом будут распределять остатки, то для потребителей дефицит составит 50%. То есть базовый прогноз - 12 часов без света", - заявил гендиректор Yasno.

По его словам, ситуация будет хуже, если не восстановят разрушенные мощности и не будет импорта, но если не будет сильных морозов и все пойдет по плану, то ситуация будет лучше.

Отключение света - последние новости

В Украине с 24 июня установят равномерные лимиты потребления между областями. Таким образом объем потребления должны распределять уже после учета критической инфраструктуры.

При этом 24 июня генеральный директор YASNO Сергей Коваленко заявил, что в Киеве могут отключать свет в "серых зонах" графиков.

В свою очередь заместитель министра энергетики Светлана Гринчук отметила, что специалисты проводят техническое обслуживание всех доступных энергетических и генерирующих мощностей, чтобы без особых проблем пройти осенне-зимний период.

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