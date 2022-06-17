Россия сократила поставки клиентам в Италии, Германии, Франции и Австрии.

Сокращение поставок природного газа из России заставляет европейские коммунальные предприятия использовать запасы, которые обычно используются в пик зимнего сезона.

Об этом пишет Bloomberg.

Как свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe, одна из последних признаков того, что энергетический кризис в регионе обостряется, - то, что уровень хранилищ упал на этой неделе впервые с середины апреля, когда трейдеры обычно начинают пополнять мощности.

"По состоянию на 14 июня европейские хранилища были заполнены примерно на 52%, а последние данные GIE свидетельствуют о снижение на один процентный пункт", - пие агентство.

"Очевидно, что этого не должно происходить в сезон закачек", - сказал Уоррен Паттерсон, руководитель отдела стратегии товаров ING Groep NV.

"Это будет тревожным для рынка и, вероятно, будет поддерживать цены", - добавил он.

Россия сократила поставки клиентам в Италии, Германии, Франции и Австрии.

В Кремле заявили, что из-за технических проблем ей пришлось ограничить пропускную способность "Северного потока" по дну Балтийского моря, но Германия назвала сокращение "политически мотивированным, направленным на повышение цен.

Как сообщал УНИАН, ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз разработал план замещения газа из России.

По его словам, ЕС импортирует из России 155 миллиардов кубометров в год. В рамках новой стратегии Брюссель планирует получить 50 миллиардов кубометров за счет ввоза сжиженного природного газа (СПГ) из США или Катара, 10 миллиардов кубометров - имеющимся трубопроводам, аналог еще 25 миллиардов кубометров будет произведено за счет ускоренного запуска морских ветряных турбин и фотоэлектрических панелей.

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