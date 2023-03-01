Уже началась подготовка к следующему отопительному сезону.

Угроза для энергетической системы Украины сохраняется, но эта сложная зима уже пройдена. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В вечернем видеообращении глава государства отметил, что сегодня провел энергетическое совещание, которое длилось три часа. При этом он добавил, что в нем участвовали все, от кого зависит стабильность работы украинской энергосистемы, в частности, энергетические компании: "Нафтогаз", "Энергоатом", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", а также правительство, Офис президента, руководитель профильного парламентского комитета, военные, разведка.

"Эта зима пройдена. Она была очень сложной, и эту сложность почувствовал без преувеличения каждый украинец. Но все же мы смогли обеспечить Украину энергией и теплом. Да, угроза для энергосистемы сохраняется. Но и работа ради энергосистемы продолжается", – подчеркнул президент.

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Зеленский отметил, что определены текущие задачи – нормально завершить этот отопительный сезон.

"И мы уже начали готовиться к следующему сезону – каждый из участников совещания получил свою часть работы по этому поводу. Видим риски – найдем реагирование", – добавил он.

Энергосистема Украины: последние новости

Из-за многочисленных российских ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Украине несколько месяцев действовали графики отключения света. Однако уже несколько недель отключений нет.

В первый день весны после сверхсложной зимы, 1 марта, в "Укрэнерго" заявили, что дефицит мощностей в украинской энергосистеме отсутствует уже 18 дней. Там отметили, что за 4,5 месяца в объекты энергетической инфраструктуры по всей стране попали 255 вражеских ракет и дронов.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что в случае отсутствия новых российских ударов экстренных отключений электроэнергии больше не будет.

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