Показатель преодолел отметку $64 за баррель впервые с января 2020 года.

Цена барреля нефти марки Brent на лондонской межконтинентальной бирже (ICE) достигла $64,06 (+1,12% к цене на момент закрытия вечерней сессии).

Об этом сообщает Investing.

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Показатель преодолел отметку $64 за баррель впервые с января 2020 года.

К 10:54 по Киеву апрельский фьючерс Brent стоил $63,89 за баррель. WTI стоит $60,47 за баррель (+0,7%).

Цены на европейские сорта нефти обновили максимумы с конца января 2020 года и вернулись к значениям допандемийного периода из-за метеоусловий. Холодная погода в ведущих нефтедобывающих штатах США спровоцировала игру на повышение.

Цены на нефть в 2021 году

Нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла в цене на 34 цента (+0,6%) и установилась на уровне 53,55 доллара за баррель, 12 января цены на WTI выросли 2%.

Фьючерсы Brent выросли на 1,7%, а 13 января прибавили еще 36 центов (0,6%) в цене.

Последний раз такие цены наблюдались до первой вспышки заболеваемости в Китае.

По состоянию на 13 января 2021 года мировые цены на нефть достигли докарантинного уровня.

Стоимость барреля мартовской нефти Brent 21 января к 8:22 по Киеву составила $56,02 (-0,11%).

По состоянию на 2 февраля 2021 года после новогодних колебаний нефть начала расти в цене.

4 февраля 2021 года цены на нефть поднялись до годового максимума.

По состоянию на 8 февраля 2021 года впервые за год цена на нефть превысила $60.

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Автор: Елена Коваленко