Цена барреля нефти марки Brent на лондонской межконтинентальной бирже (ICE) достигла $64,06 (+1,12% к цене на момент закрытия вечерней сессии).
Об этом сообщает Investing.
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Показатель преодолел отметку $64 за баррель впервые с января 2020 года.
К 10:54 по Киеву апрельский фьючерс Brent стоил $63,89 за баррель. WTI стоит $60,47 за баррель (+0,7%).
Цены на европейские сорта нефти обновили максимумы с конца января 2020 года и вернулись к значениям допандемийного периода из-за метеоусловий. Холодная погода в ведущих нефтедобывающих штатах США спровоцировала игру на повышение.
Цены на нефть в 2021 году
- Нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла в цене на 34 цента (+0,6%) и установилась на уровне 53,55 доллара за баррель, 12 января цены на WTI выросли 2%.
- Фьючерсы Brent выросли на 1,7%, а 13 января прибавили еще 36 центов (0,6%) в цене.
- Последний раз такие цены наблюдались до первой вспышки заболеваемости в Китае.
- По состоянию на 13 января 2021 года мировые цены на нефть достигли докарантинного уровня.
- Стоимость барреля мартовской нефти Brent 21 января к 8:22 по Киеву составила $56,02 (-0,11%).
- По состоянию на 2 февраля 2021 года после новогодних колебаний нефть начала расти в цене.
- 4 февраля 2021 года цены на нефть поднялись до годового максимума.
- По состоянию на 8 февраля 2021 года впервые за год цена на нефть превысила $60.
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