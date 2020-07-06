Буславец якобы "по устному поручению Зеленского" собрала руководство ДТЭК решить поставки угля на "Центрэнерго"

Причиной собрания совещания Буславец указала устный приказ президента "относительно решения вопроса вынужденного простоя шахтеров "ООО "Добропольеуголь". При этом, название фирмы в приглашении указано с искусственной ошибкой.

Временно исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец пригласила уполномоченных руководителей Фонда госимущества, ООО "ДТЭК Энерго", ООО "ДТЭК Добропольеуголь" на совещание для решения вопроса по обеспечению углем отечественного производства государственного ПАО "Центрэнерго".

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Об этом сообщают "Наши деньги" со ссылкой на соответствующее приглашение.

Совещание запланировано на 15:00 в понедельник, 6 июля. Местом проведения выбрано здание Минэнерго на ул. Крещатик, 30.

Причиной собрания совещания Буславец указала устный приказ президента Владимира Зеленского "относительно решения вопроса вынужденного простоя шахтеров "ООО "Добропольеуголь". При этом название последней фирмы в приглашении указано с искусственной ошибкой, ведь согласно ЕГР это предприятие называется "ДТЭК Добропольеуголь".

Также в приглашении указано, что совещание собрано с целью исполнения распоряжения правительства от 17 июня "Об обеспечении топливной сбалансированности электроэнергетической отрасли Украины и безопасности поставки электрической энергии". Это распоряжение было инициировано Минэнерго. Им было обязано тепловые станции для производства электрической энергии использовать исключительно каменный уголь внутренней добычи.

Это было связано с тем, что ранее "Центрэнерго" применяло для производств дешевый газ. В частности, по данным СМИ, с начала года "Центрэнерго" начало закупать газ у ООО "Юнайтед энерджи", в январе-мае фирма поставила 22,5 миллиона кубометров топлива на 103 миллиона гривень.

С 1 апреля компания ДТЭК вывела в простой (остановила все производственные процессы, кроме поддержания жизнедеятельности) шахты предприятия, назвав причиной – "системный кризис в энергетической отрасли Украины". Это совпало с ухудшением конъюнктуры на рынке электроэнергии и прекращением ее экспорта ДТЭК в Венгрии. В середине июня с шахтерами ДТЭК встретилась Буславец.

В конце июня шахтеры Ахметова объявили забастовку в Киеве. По данным нардепа Михаила Волынца, к забастовке присоединились государственные "Селидовуголь" и "Мирноградуголь" за задолженность по зарплате.

Похожий сценарий забастовок ДТЭК использовал в 2015 году для давления на власть в рамках плана "Крепость" для защиты бизнеса владельца компании Рината Ахметова.

В мае "Экономическая правда" сообщила о существовании нового плана ДТЭК по выведению из кризиса энергетического бизнеса Ахметова. Издание обнаружило, что львиная доля плана в различных формах уже реализована, как например просмотр прогнозного баланса по уменьшению производства на всех электростанциях, кроме ТЭС и "зеленой" генерации. Здесь ДТЭК контролирует 90% добычи энергетического угля, 70% всех ТЭС и 25% "зеленой" генерации. В интервью Буславец заявила, что она якобы ничего не знает об антикризисном плане ДТЭК.

И.о. министра энергетики Ольга Буславец и назначение лоббировала решение в пользу ДТЭК Рината Ахметова. Руководителем министерства ее определил премьер-министр Денис Шмигаль, выходец из "ДТЭК-Західенерего" Рината Ахметова, которая является монопольным производителем электроэнергии в Бурштынском энергоострове.

Внештатным советником Шмыгаля по вопросам энергетики Игорь Маслов, который длительное время занимал руководящие должности в компаниях Ахметова: в 2003-2005 годах работал в ООО "Сервис-Инвест" (сейчас "ДТЭК Высоковольтные сети"), затем, с 2005 по 2007 – в корпорации ДТЭК, с 2012 по 2017 годы Маслов был директором по дистрибуции и сбыту электроэнергии ООО "ДТЭК", в 2017-2019 годах – руководителем офиса из стратегических проектов "ДТЭК Энерго", в 2014-2019 годах – исполнял обязанности генерального директора ПАО "ДТЭК Крымэнерго". Также Маслов работал в наблюдательных советах "ДТЭК Донецкоблэнерго", "ДТЭК ПЭС – Энергоуголь", "Киевэнерго".

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