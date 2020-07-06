Буславец собралась провести эксперимент - закрыть шахту в "каком-то моногороде"

Где будут работать шахтеры после закрытия шахты, еще неизвестно.

Временно исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец заявила, что в Украине готовят пилотный проект по закрытию шахт в одном из городов по немецкому опыту.

Об этом она сказала в интервью "Радио Свобода".

"У нас почти 65 моногородов, в которых только шахта является тем предприятием, на котором могут работать люди. И, как правило, это один работающий человек, который кормит всю семью. И мы должны понимать, каким образом нам необходимо этих людей защитить, дать возможность трансформироваться этим регионам, чтобы там была работа", - сказала Буславец.

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"У нас даже сегодня есть договоренности с немецкой стороной. Был и звонок премьер-министра канцлеру Германии Ангеле Меркель. Они обсуждали этот вопрос. И у меня были переговоры с послом Германии в Украине относительно помощи по проведению комплексной работы в рамках пилотного проекта с опытом Германии по закрытию шахт какого-то моногорода, который мы определим вместе с ними по определенным критериям", - сообщила она.

По ее словам, этот пилотный проект будет реализован как для решения социальных, экологических вопросов, так и для обеспечения работой людей, проживающих в таком моногороде.

Однако, добавила Буславец, такой моногород пока не выбрали. "Есть определенные критерии. Мы, конечно, будем это отрабатывать рабочей группой для того, чтобы определить", - отметила врио министра.

Справка УНИАН. Буславец была назначена на должность заместителя министра Минэкоэнерго с возложением обязанностей главы ведомства в середине апреля. Кандидатуру одобрил премьер-министр Денис Шмигаль, ранее работавший топ-менеджером в компании "ДТЭК-Западэнерго".

Председатель профильного энергетического комитета парламента Андрей Герус заявил, что с легкой руки Буславец во время пребывания на посту руководителя директората энергетических рынков Министерства энергетики своего времени была принята известная формула "Роттердам+". Как известно, доходы от этой скандальной формулы получил ДТЭК.

Как сообщал УНИАН, ранее временный министр скандальным образом решила отключить три атомных энергоблока и снизить мощность еще на пяти блоках государственного предприятия "Энергоатом", производящем самую дешевую электроэнергию в стране. Это дало возможность другим видам генерации, а именно угольной и солнечной, сохранить свои доходы.

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