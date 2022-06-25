Отмечается, что оптовые цены на бензин и дизель впервые с 24 февраля стали ниже розничных.

В Украине оптовые цены на топливо упали ниже розничных. По словам трейдеров, рынок нефтепродуктов достиг минимального равновесия, поэтому и цена пошла вниз.

Об этом сообщает Еnkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

"Сейчас покупатели уже начинают торговаться, требуют более низкой цены, хотя еще неделю назад брали без разговоров", - отмечают трейдеры.

Главная причина высвобождения объемов в свободном обращении в Украине - в окончании формирования запасов аграриями и другими промышленными потребителями. Поэтому сейчас единственный канал сбыта топлива - АЗС с ценовыми ограничениями.

По данным Консалтинговой группы "А-95", оптовые цены на бензин и дизель впервые с 24 февраля стали ниже розничных. Это свидетельствует о том, что рынок постепенно наполняется.

"Появление свободных объемов на рынке и стремительное снижение цен позволит активизировать поставки по всей стране, где многие регионы до сих пор страдают от нехватки топлива", - отмечают трейдеры.

Так, в течение последней недели бензин потерял на 1-2 грн/л, а диапазон торговли составил 50-54 грн/л. Мини-НПЗ бензин предлагались за 48-49 грн/л в центральных областях страны и за 52 грн/л - в восточных.

Самая низкая цена на дизель - в южных областях-51-54 грн/л.

В западных областях дизель стоит 51-56 грн/л, что ниже цен за 17 июня на 1-2 грн/л.

В северных и центральных областях цены на дизель снизились 3-4 грн/л за неделю - 55-60 грн/л.

Все еще дорогой дизель на востоке - 58-62 грн/л, но за неделю цена снизилась на 3-4 грн/л.

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