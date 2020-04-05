Эксперт спрогнозировал снижение цен на бензин в Украине до середины апреля

Эксперт отметил, что продажи топлива сильно упали.

К середине апреля цены на бензин А-95 на автозаправках Украины могут снизиться до 20-22 гривень за литр.

"Ежедневно сети снижают цену топлива. Впереди снижение еще на 2-3 гривни за литр", – рассказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, передает «Обозреватель».

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"Более-менее уверенно можно говорить, что цены будут идти до коридора по бензину А-95 на уровне 20-22 гривни за литр в течение 7-10 дней", – уточнил эксперт.

По его словам, на ценообразование влияет целый ряд факторов, в том числе падение мировых цен на нефть, пандемия коронавируса COVID -19, существенное падение продаж топлива в Украине и стабилизация курса доллара.

В этом контексте Куюн отметил, что последний фактор "имеет первостепенное значение", поскольку при непрогнозируемом росте курса доллара "никто не понимал, что с ним будет". "Рынок успокоился, и теперь можно уверенно прогнозировать", – сказал он.

Эксперт сообщил о том, что "продажи топлива сильно упали. В крупных сетях до 40%, в меньших – до 20%. Это означает прямопропорциональную потерю доходов этого бизнеса".

Одновременно с этим "постоянные расходы этого бизнеса не снизились", – подчеркнул он. "Остались рабочие места, никто не освободил их от налогов. Расходы выросли, потому что надо обеспечивать доставку персонала на АЗС, плюс карантинные мероприятия – дезинфекция, установка защитных барьеров, защита персонала и клиентов", – напомнил Куюн.

По его оценкам, из-за усиления карантинных мер потребление топлива в апреле может еще больше снизиться. В таком случае "бизнесу потребуются большие наценки, чтобы удержать людей, удержать бизнес", – предупредил эксперт.