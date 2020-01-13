Топ-менеджмент "Нафтогаза" получит премии в 700 миллионов
22:22, 13 января 2020Энергетика
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Премии руководству "Нафтогаза" должны составить 1% от полученной от "Газпрома" суммы.
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко / фото УНИАН
Топ-менеджмент "Нафтогаза" получит премию в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине российский "Газпром".
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Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Liga.net, передает ЭП.
"По контракту должны выплатить. На всю группу будет 1% от полученных денег", - сказал он.
Таким образом, топ-менеджеры получат около 29 миллионов долларов или 700 млн гривен.
Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" получила от российского "Газпрома" 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража
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