Украина будет ежегодно терять $450 миллионов из-за "Турецкого потока" - оператор ГТС

Глава компании завил, что также разрабатывается вариант короткого транзита, который позволит заработать.

Украина недополучит порядка 450 миллионов долларов в год из-за запуска российского газопровода "Турецкого потока", поэтому мощности украинской ГТС будут предлагаться другим поставщикам.

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Об этом заявил на брифинге генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Это нельзя назвать убытками, это недополученный доход. Мы его оцениваем порядка 450 миллионов долларов в год. Но мы не теряем ничего, мы просто не заработаем эти деньги. Как мы будем компенсировать? Будем искать новые рынки. Эти мощности мы предлагаем другим поставщикам в этом регионе", - сказал он.

По его словам, если в этом регионе появится ресурс газа, который будет экономически целесообразно импортировать в Украину, то поставщики смогут использовать украинскую ГТС и соответственно это даст Украине дополнительный доход. Кроме того, оператор ГТС готов предложит поставщикам новое направление - короткий транзит.

"Также работаем над новыми направлениями. Это так называемый короткий транзит, когда мы будем предоставлять услуги транзита газа из Польши в Венгрию, из Венгрии в Словакию, из Польши в Румынию - в этом трансграничном коридоре и плюс нашими подземками. Это можно назвать первым шагом к созданию хаба", - пояснил он.

Макогон отметил, что в украинских подземках существует режим таможенного склада, который позволяет закачивать газ в Украину без необходимости оплачивать таможенные платежи и соответственно его можно экспортировать в другие страны, туда, где есть экономический смысл продать его.

Макогон надеется, что в ближайшие недели компания начнет предоставлять услуги для первых клиентов, "которые хотят посмотреть, как это работает в наших реалиях".

Как сообщал УНИАН, по оценкам "Оператора ГТС Украины" транзит газа через Украину в этом году снизится на 15 миллиардов кубометров из-за запуска российского газопровода "Турецкий поток", поскольку ряд Балканских стран уже не будут получать газ через нашу страну.

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему в 2019 года составил 89,58 миллиарда кубометров.

8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган объявили об официальном старте и начале эксплуатации газопровода "Турецкий поток" в обход Украины по дну Черного моря.