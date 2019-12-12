Гончарук оценил решение Конгресса США по санкциям против "Северного потока-2"

Премьер назвал решение о санкциях хорошей новостью.

Решение палаты представителей Конгресса США о поддержке законопроекта об оборонном бюджете США на 2020 год резко осложнит строительство "Северного потока-2", считает премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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"Хорошие новости из США. Конгресс поддержал санкции против "Северного потока-2"! Они резко осложнят строительство российской трубы. Президент, правительство и парламент продолжат борьбу за энергетическую безопасность Украины", - написал Гончарук на своей странице в Twitter в четверг.

Как сообщал УНИАН, палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об американском оборонном бюджете на следующий год, предусматривающий также санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство газопровода "Северный поток-2".

Справка УНИАН. Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2") получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции.

В конце октября этого года Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма (остров в Дании) протяженностью 147 километров.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является "Газпром". Финансирование проекта ведут европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2".