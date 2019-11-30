Обыски в офисах "Укргазвыдобування": правоохранители назвали причину

По данным правоохранителей, преступление совершено по предварительному сговору с представителями коммерческих структур при закупке товаров по завышенным ценам.

Обыски в офисных помещениях АО «Укргазвыдобування» проводились в рамках расследования уголовного производства по факту растраты должностными лицами общества средств в особо крупных размерах.

Как сообщает Главное следственное управление Национальной полиции Украины, следователи ГСУ расследуют уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также"Очень много газа": Витренко заявил о возможной уплате Газпромом $3 миллиардов долга "голубым топливом"

В рамках расследования 29 ноября следователи провели обыски в офисных помещениях АО «Укргазвыдобування». Процессуальные мероприятия имели целью выявление и фиксацию сведений о совершении уголовного преступления, а также получение доказательств противоправных действий должностных лиц общества.

Обыски проводились на основании постановлений следственного судьи Печерского райсуда Киева. Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и документы о поставке товаров в пользу общества.

Оперативное сопровождение по уголовному производству осуществляют представители Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ. Надзор за соблюдением законов при проведении досудебного расследования по указанному уголовному производству осуществляет соответствующий прокурор Генеральной прокуратуры Украины.

За совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК, установлена ответственность в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября в Департаменте коммуникаций «Укргазвыдобування» заявили, что правоохранители проводили обыски в аппарате управления компании.

Кроме того, 11 сентября проводились обыски в аппарате управления «Укргазвыдобування» и офисе газопромышленного управления «Полтавагазвыдобування».