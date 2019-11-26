Цены на газ для промышленности остались на уровне ноября

Максимальные и минимальные цены на газ для промпотребителей в декабре останутся без изменений.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с 1 декабря 2019 года оставила минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на уровне ноября – 7033,2 гривни за тысячу кубометров, говорится в сообщении компании.

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Максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 декабря также не изменятся и составят 7755,6 гривни за тысячу кубометров, что соответствует цене ноября.

Как отметили в компании, ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Если покупатель не имеет задолженности перед "Нафтогазом" или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены указаны с учетом НДС.

Как сообщал УНИАН, в ноябре "Нафтогаз" повысил минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 19,6% по сравнению с октябрем – до 7033,2 гривни за тысячу кубометров.

Максимальные цены для промпотребителей с 1 ноября выросли на 18,4% - до 7755,6 гривни.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.