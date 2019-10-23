Изношенная инфраструктура: Гончарук допускает внештатные ситуации в отопительный сезон

Премьер отметил, что в целом страна к отопительному сезону готова.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук допускает, что аварийные и нештатные ситуации на инфраструктурных объектах на протяжении отопительного сезона будут повторяться из-за их сильной изношенности.

Читайте такжеГончарук о возможном прекращения транзита: батареи будут теплыми, но у ряда городов возникнут временные проблемы«В Украине традиционно очень изношена инфраструктура, поэтому мы ожидаем, что ситуации с авариями, нештатные ситуации в разных городах будет повторяться. Каждый город готов к отопительному сезону по-своему. То есть ситуации в разных городах разные, и роль местного самоуправления очень высока», – сказал он.

По словам Гончарука, роль государства в подготовке к отопительному сезону заключается в том, чтобы у предприятий не было проблем с расчетами за газ с монополистами. То есть то, на что предприятия сами повлиять не могут. На этом уровне, по мнению премьера, проблем нет.

«В целом страна к отопительному сезону готова. Оснований считать, что у нас будут какие-то запланированные проблемы – нет», – отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее Гончарук заявлял, что отопительный сезон 2019/2020 годов начнется без проблем во всех городах страны, кроме Смелы и Нового Роздола.

По словам премьера, это связано с тем, что отопление в этих городах осуществляли частные компании, которые своими действиями создали критические ситуации, и на их решение требуется определенное время.