Журналисты рассказали, стоит ли ожидать снижения тарифов на коммунальные услуги (видео)

Несмотря на падение курса доллара и снижение цены газа на мировом рынке, тарифы на тепло наоборот могут вырасти.

Стоимость голубого топлива на мировом рынке падает.

Журналисты программы "Гроши" рассказали, означает ли это, что украинцы могут ожидать снижения тарифов на коммунальные услуги.

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Несмотря на падение курса доллара и снижение цены газа на мировом рынке, тарифы на тепло наоборот могут вырасти. Так, первыми на себе это уже почувствовали жители Киевской области, где цену на тепло решением облсовета подняли почти вдвое.

Также эксперты прогнозируют рост тарифов и в Киеве на 30 %. Журналисты это объясняют тем, что трубы и другое оборудование требует ремонта, а платить за это придется обычным киевлянам.