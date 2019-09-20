Рост цен на нефть обновил двухмесячный максимум

Нефть дорожает из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Цены на нефть выросли на 7,7% после усиления напряженности на Ближнем Востоке, что стало самым большим показателем за последние месяцы.

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Об этом сообщает LIGA.net.

"Стоимость барреля ноябрьской нефти Brent 20 сентября к 10:53 по Киеву составила 64,94 доллара (+0,84%). Баррель ноябрьской нефти WTI торгуется по 58,84 доллара (+1,12%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что резкий скачек цен произошел после того, как возглавляемой Саудовской Аравией коалиция начала военную операцию к северу от портового города Йемен в Ходейле. В результате как утверждает Эр-Рияд, было уничтожено четыре площадки, с которых запускались боевые беспилотники, атаковавшие объекты государственной нефтяной компании Saudi Aramco.

"Трейдеры хеджируют нефтяные контракты, поскольку опасаются, что первоначальные оценки продолжительности ремонта (на поврежденных объектах в Саудовской Аравии) были занижены", - сказал Стивен Иннес, рыночный аналитик AxiTrader по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

После субботних атак йеменских повстанцев-хуситов на объекты Saudi Aramco, добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась почти в два раза. Саудовский министр-энергетики пообещал восстановить добычу к концу сентября и довести до 12 миллионов баррелей/сутки к концу ноября.

В организации нападения США и Саудовская Аравия обвиняют Иран. Тегеран свою причастность отрицает.