Дело "Роттердам+": экс-глава Нацкомиссии по тарифам Вовк отреагировал на разрешение суда на задержание

Бывшего главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка вместе с другими лицами подозревают в причастности к введению так называемой формулы "Роттердам+".

Бывший глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк прокомментировал судебное решение о его задержании.

Соответствующее сообщение содержится на странице Вовка в Facebook.

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"В связи с новостями о решении суда в отношении меня сообщаю: НАБУ не способно на открытый конкурентный процесс, потому что они в нем "в сухую" проигрывают нам. Именно поэтому НАБУ обращаются в суд после своего разгромного проигрыша и "в тихую" и без юридических оппонентов получают нужные себе решения: без приглашения стороны защиты; занимаются сливами в СМИ", - написал Вовк.

Он также добавил, что до сих пор не получил решение суда.

"После получения и изучения - примем решение относительно дальнейшей защиты", - отметил экс-глава НКРЭКУ.

Как сообщал УНИАН, 8 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении шестерым лицам, причастным к введению так называемой формулы "Роттердам+", в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесен ущерб на сумму 18,87 млрд грн.

По данным НАБУ, речь идет о Вовке, действующем директоре ГП "Оператор рынка" (который на момент введения "Роттердам+" был членом НКРЭКУ), начальнике отдела НКРЭКУ, руководителе управления НКРЭКУ, заместителе коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины, директоре департамента одной из компаний этой группы.

Действия всех шестерых лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

19 августа Соломенский райсуд Киева отклонил ходатайство прокурора САП о заочном избрании Вовку меры пресечения в виде содержания под стражей.

20 августа стало известно, что Вовк объявлен в международный розыск.

Сегодня, 5 сентября, руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что Вовк прячется в Брюсселе, куда уехал из Киева еще в апреле текущего года. В свою очередь, директор НАБУ Артем Сытник заявил, что суд разрешил задержать Вовка.