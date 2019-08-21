Коболев анонсировал новое решение, которое поможет украинцам зимой "не платить больше" за газ

В отопительный сезон цены на газ традиционно повышаются.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев анонсировал новое решение, которое, по его словам, поможет украинцам "не платить больше" за газ.

"Зимой потребность в газе стремительно растет, и он обычно дорожает. Летом потребность падает и он дешевеет. Это правда. Начиная с мая этого года бытовые потребители Украины видят в собственных платежках преимущества рыночных цен на газ. Благодаря тому, что цена определяется рынком, голубое топливо для украинцев подешевело уже на 25% от зимнего уровня. А сейчас цены ниже, чем были год назад. А тут еще и американский LNG усилил свои конкурентные преимущества на европейском рынке - что кардинально противоречит российским тезисам о его якобы "высокой цене", - написал Коболев в Facebook.

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В августе 2019 года в зависимости от поставщика услуг и расстояния его до газохранилища (в тариф входит стоимость за транспортировку) стоимость газа для населения составляет от 6167 грн до 6789 грн.

"Что будет дальше? Биржевые прогнозы указывают на то, что в холодные месяцы цена газа будет увеличиваться. От рыночных цен по закону зависит и наша отпускная цена. Что же делать, чтобы не платить больше? Есть ли выход? Выход есть. Мы пробили бюрократические стены толщиной с Великую Китайскую и готовы уже завтра предложить вам новое решение. Следите за новостями из внутреннего газового фронта", - заинтриговал Коболев.