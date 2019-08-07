АМКУ оштрафовал две компании за сговор на тендере

В 2017 году компании участвовали в тендере на поставку оборудования для шахт ГП "Красноармейскуголь".

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компании "Донэнергоэкспорт" и "Триалтрейд» за сговор во время проведения тендера по закупке оборудования для госпредприятия "Красноармейскуголь".

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Как сообщает ведомство, соответствующее решение было принято сегодня, 7 августа.

В частности, АМКУ оштрафовал "Донэнергоэкспорт" на 4,2 млн грн и "Триалтрейд" на 340 тыс. грн за согласованные действия во время процедуры электронных торгов на закупку профилей незамкнутых, шпунтовых свай и конструктивных элементов железнодорожных и трамвайных путей из стали для "Красноармейскугля" в январе 2017 года.

Как отметили в комитете, система электронных закупок «Prozorro» наиболее экономически выгодным признала предложение «Донэнергоэкспорта» - 20,9 млн грн, однако расследованием установлены факты, свидетельствующие о согласованном поведении компаний на торгах, что является нарушением законодательства о защите экономической конкуренции.

Так, два «конкурента» использовали общий IP-адрес, оказывали друг другу финансовую помощь, в том числе беспроцентные ссуды, совместно использовали средства связи, подали тендерные документы, имеющие общие особенности электронных файлов.

«Напомним, что «Донэнергоэкспорт» и «Триалтрейд» являются фигурантами дел НАБУ, в том числе из-за тендеров ГП «Селидовуголь». СМИ, специализирующиеся на расследованиях, связывают «Донэнергоэкспорт» и «Триалтрейд» с Виталием Кропачевым. В качестве одного из доказательств приводится тот факт, что после перерегистрации в Киеве обе компании имели свои офисы в здании, которое ему принадлежит», - сказано в сообщении АМКУ.

Справка УНИАН. «Красноармейскуголь» - угледобывающее государственное предприятие (центр — город Мирноград Донецкой области). В объединение входят 4 шахты: имени Димитрова, имени Стаханова, «Родинская», «Центральная», а также ряд объектов вспомогательной инфраструктуры.