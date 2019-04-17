АМКУ вмешался в скандальные тендеры Кропачева на государственных шахтах

Административная коллегия Антимонопольного комитета Украины 12 апреля 2019 года обязала государственные шахтоуправления «Селидовуголь» и «Лисичанскуголь» вернуть ООО «Торговый дом «Контракт-Энерго» на торги по закупке шахтного оборудования общей стоимостью 212,92 млн грн.

Об этом сообщила государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская.

Торговый дом «Контракт-Энерго» не допустили к двум тендерам ГП «Селидовуголь» на покупку скребкового конвейера и очистного комбайна и тендера ГП «Шахта им. М.С. Сургая» на покупку очистного комбайна. Основанием для отклонения было предоставление им разрешения на применение товара в опасных условиях, выданного не на имя производителя «T Machinery A.S.» (Чехия), а на имя его украинского дочернего ООО «ТМС» из Павлограда Днепропетровской области.

Вместо этого к тендерам допустили ООО «Сани Украина и ООО "Торрентс". При этом последний по информации Наши Гроши не получал подрядов, а принимает участие в тендерах только с "Сани Украина"

Однако «Контракт-Энерго» обжаловало свое отклонение в Антимонопольном комитете Украины.

Административная коллегия признала отклонения по всем тендерам необоснованными и обязал заказчиков отменить решение про отстранение участника. В целом «Контракт-Энерго» подал жалобы против своего отклонения на шести тендерах государственных шахтоуправлений общей ожидаемой стоимостью 446,97 млн грн. Жалобы по 212,92 млн грн из них уже были рассмотрены тендерной коллегией АМКУ. Остальные жалобы будут рассмотрены 17, 18 и 22 апреля.

Напомним, компания «Сани Украина» с уставным капиталом 1 тыс грн. предлагала оборудования производства «Sany Heavy Equipment Co Ltd» (Китай). Она создана в апреле 2018 года, и с тех пор получила государственных подрядов на 756,03 млн грн. Конечными бенефициарными владельцами компании является Кропачев Виталий Валериевич и его китайские партнеры Ся Ху и Ху Лисин.

Ранее СМИ раскрыли коррупционную схему, где государство вынуждено покупать китайское оборудование от «Сани Украина» для государственных шахт по завышенным ценам. По словам председателя независимого профсоюза горняков Михаила Волынця, государственная угольная отрасль находится на грани выживания и полностью разграблена именно из-за коррупционных схем Виталия Кропачева.