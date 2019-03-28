Киевлянам сказали, когда отключат тепло в домах

По словам заместителя мэра, подача тепла в Киеве будет прекращена при достижении среднесуточной температуры +8 градусов в течение трех суток.

Подача тепла в Киеве будет прекращена при достижении среднесуточной температуры воздуха в городе +8 градусов в течение трех суток.

Читайте такжеВ Кабмине нашли выход, как не допустить отключения воды 5 миллионам украинцев

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«Относительно учреждений социальной сферы и жилых домов, мы будем ориентироваться на температуру воздуха. После того, как среднесуточная температура воздуха увеличится до +8 в течение более 3 суток, мы будем завершать отопительный сезон», - сказал Пантелеев.

При этом он отметил, что ОСМД и предприятия могут самостоятельно принять решение о прекращении подачи тепла, написав соответствующие заявление поставщику услуги.

Как сообщал УНИАН, в конце октября 2018 года в Киеве начался отопительный сезон.

Справка УНИАН. 1 мая 2018 года тепловые сети столицы и генерирующие объекты ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и завод «Энергия» перешли в управление коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» от компании «Киевэнерго», которая входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. НАК «Нафтогаз» отказался заключать договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» из-за долгов предыдущего оператора сетей. «Нафтогаз» начал поставлять газ КП «Киевтеплоэнерго» 12 октября после подписания мирового соглашения о правопреемстве долговых обязательств «Киевэнерго» в размере 2,4 млрд грн.