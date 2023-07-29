Дипломат подчеркнул, что российский президент Путин избрал неверный путь решения проблемы с продовольствием.

Разрешение России бесплатно поставлять зерно африканским странам не поможет преодолеть кризис, который спровоцировал ее выход из черноморской зерновой инициативы.

Об этом сказал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает агентство Ansa. "Мы настаиваем на продолжении переговоров по работе зернового коридора. Мы поддерживаем дипломатические усилия Турции", - подчеркнул Таяни.

Итальянский дипломат заявил, что именно африканские страны платят за остановку зерновой сделки. "Путь, предложенный Путиным, мол "мы дадим вам зерно бесплатно", неправильный. Если мы не вернемся к соглашению, цены на зерно поднимутся", – подчеркнул министр.

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Африканские страны и РФ

На саммите Россия-Африка президент РФ Владимир Путин пообещал в ближайшие месяцы бесплатно поставить по 25-50 тыс. тонн зерна в шесть африканских стран. В частности, российское зерно получат Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрея.

Зерновая сделка

Россия вышла из зернового соглашения 17 июля. После этого оккупанты начали массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов. Также в Кремле заявили, что корабли в Черном море они будут считать такими, которые перевозят военные грузы.

Турция в свою очередь не оставляет попыток вернуть РФ к зерновому соглашению. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудит этот вопрос с российским коллегой в ближайшее время.

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