В Украине полмиллиона человек умерли, так и не воспользовавшись правом продать землю

Люди не имели наследников, их землю забрало государство.

С 2000 до 2019 года умерли около 1,5 млн человек, которые имели сельхозземлю под мораторием продажи, 500 тысяч из них не имели наследников.

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Об этом в интервью ЭП заявил глава Госгеокадастра Денис Башлык.

"Мы по этим данным обращались в Госстате и получили два ответа. До 2019 года умерло 800 тыс. паевиков. Если мы говорим о землях под мораторием, то умерло около 1,5 млн человек, 500 тыс. из них не имели наследников", - сказал он.

На вопрос, что происходит с так называемыми невостребованными паями, которые возвращаются государству, Башлык ответил: "Бесплатная приватизация, аукцион. Если государственная форма собственности, стараемся сразу выставлять на аукцион".

Как сообщал УНИАН, 28 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон, вводящий рынок сельскохозяйственных земель в Украине с июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года приобретать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тыс. гектаров, а приобретать земли смогут также юридические лица.

Запрещается продажа земель иностранцам, юрлицам с иностранными акционерами и юрлицам, бенефициаров которых невозможно установить или бенефициары которых зарегистрированы в офшорных зонах, а также лицам, против которых действуют специальные экономические и прочие санкции.