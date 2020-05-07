Прибыльность производства молока в Украине упала до шестилетнего минимума

Прибыльность молочного бизнеса сократилась на 14,7% в годовом выражении.

Прибыльность производства молока в Украине в апреле 2020 года упала до шестилетнего минимума – на 14,7%.

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Об этом сообщил экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак.

"Индекс обвалился на 14,7%, потому что в последний раз столь резкое снижение доходности производства молока в течение одного месяца отмечалось ровно шесть лет назад – в апреле 2014 года", – написал он на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, ключевую роль в снижении производства молока сыграл рост стоимости кормовых компонентов.

Ярмак прогнозирует, что поскольку страны в условиях пандемии выделяют миллиарды на создание продуктовых резервов и создают стимулы для снижения производства молока, падение рынка молочных продуктов просто растягивается во времени. В Украине же крах молочного рынка менее вероятен, учитывая низкую зависимость от экспорта и относительно невысокий импорт.

"Но многое будет зависеть от курса гривни. В принципе, если даже прибыльность производства молока в коммерческих хозяйствах снизится по сравнению с прошлым годом на 10-12%, это будет очень хорошим результатом, учитывая приличный ее уровень в 2019 году и возможное снижение доходности растениеводства", - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, производство молока в Украине в первом квартале 2020 года сократилось на 2,8% - до 1,84 миллиона тонн.

По итогам 2019 года производство молока сократилось на 3,7% и впервые за годы независимости Украины упало ниже 10 миллионов тонн - до 9,68 миллиона тонн.

Согласно прогнозу Национального научного центра "Институт аграрной экономики", производство молока в Украине к 2030 году может сократиться до 8,8 миллиона тонн.