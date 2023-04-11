Посевные площади зерновых и зернобобовых культур уменьшатся против прошлого года почти на 9%.

В Украине в 2023 году производство валовой продукции растениеводства уменьшится против показателей 2022 года на 2,1%, преимущественно за счет сокращения объемов озимой пшеницы и кукурузы.

Такой прогноз предоставили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

По словам директора Научного центра Юрия Лупенко, посевные площади зерновых и зернобобовых культур уменьшатся против прошлого года почти на 9%.

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"Больше всего - под рожью и рисом (-20%); в абсолютных величинах, по пшенице – на 690 тыс. га, а по кукурузе – на 285 тыс. га. Причем по последним – под влиянием неблагоприятной конъюнктуры на рынке, которая сложилась вследствие войны в Украине", - добавил он.

Ученый прогнозирует, что в 2023 году массивы яровых культур вырастут в целом на 8,2%, а общая посевная площадь по сравнению с предыдущим военным годом уменьшится несущественно.

"Под техническими культурами площади посевов будут расти. В частности, в этом году ожидается увеличение площадей под подсолнечником и соей – на 10-12%, рапсом – на 20% к предыдущему году", – отметил Лупенко.

По прогнозам ученых Института аграрной экономики, в 2023 году производство зерновых и зернобобовых культур ожидается на уровне 89% против 2022 года. Производство озимых зерновых уменьшится против предыдущего года на 7,6%, яровых – на 6,4%, в том числе озимой пшеницы – на 5,5%, кукурузы на зерно – на 9%.

"Наибольший спад прогнозируется по производству озимого ячменя – на 32,7%, которое, однако, в значительной мере будет компенсировано ростом по яровому ячменю – на 16,6%. Также существенно уменьшится производство риса (-28,7%) и ржи (-24,2%). На 21,5% возможно уменьшение производства гречихи, однако его объемы значительно превысят достигнутый в предыдущие годы уровень: на 24% показатель 2021 года, на 34% - показатель 2020 года", – говорится в сообщении.

Среди других культур уменьшение прогнозируется по картофелю (-3,8%), плодово-ягодным культурам (-10%) и винограду (-11,3%).

В то же время прогнозируется рост против 2022 года, кроме уже упомянутого ярового ячменя, по свекле сахарной фабричной – на 12,3%, семенам подсолнечника – на 6,5%, сое – на 12,2%, рапсу – на 9,1%. Почти на уровне 2022 года – 99% – сохранится производство овощей.

Впрочем, как отметили в Институте аграрной экономики, прогнозируемое производство растениеводческой продукции в 2023 году позволит полностью обеспечить внутренние продовольственные потребности Украины и в определенной степени сохранить экспортный потенциал.

Война в Украине и агросектор

Прогнозируемые площади посевов зерновых и технических культур под урожай 2023 года на контролируемой Украиной территории составляют 19,3 млн га.

Площадь посеянных озимых культур под урожай 2023 года была меньше на 1 млн га, чем в предыдущем сезоне, зато яровых ожидается больше на 556 тыс. га.

В Украине в 2023 году объемы производства валовой продукции сельского хозяйства могут уменьшиться по сравнению с 2022 годом на 2,1%.

По словам директора Научного центра Юрия Лупенко, такое сокращение производства агропродукции связано с продолжением войны в Украине и вызванными ею проблемами развития экономики в целом.

В растениеводстве валовая продукция ожидается на 2,1% меньше, чем в 2022 году. Урожай зерновых и зернобобовых культур уменьшится против прошлого года на 11%. При этом прогнозируется увеличение объемов производства по масличным культурам – сое (+12,2%), подсолнечнику (+6,5%), рапсу (+9,1%).

Вместе с тем объемы производства продукции животноводства, по прогнозу ученых Института аграрной экономики, уменьшатся против 2022 года на 2,2% при небольшом росте продукции выращивания птицы (+1,1%) и уменьшении по другим видам, например, свиньи (-2,1%) и шерсти (-30%).

В целом, согласно прогнозу, ожидаемое производство сельскохозяйственной продукции в 2023 году позволит обеспечить внутренние продовольственные потребности государства. При этом по отдельным видам продукции уровень обеспечения даже будет расти, хотя и не превзойдет довоенный, однако свидетельствует об устойчивости отечественного агропроизводства.

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