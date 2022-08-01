Турецкая сторона находится в постоянном контакте с украинскими официальными лицами.

Первое судно с зерном покинет украинский порт, вероятно, уже 1 августа.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в эфире телеканала Kanal7.

"Корабли готовы выйти из порта Одессы. Первое судно, вероятно, покинет порт уже утром 1 августа", - сказал Калын.

Он заявил, что турецкая сторона находится в постоянном контакте с украинскими официальными лицами.

Пресс-секретарь турецкого президента уточнил, что у экипажа корабля и всех участвующих сторон есть четкие детали о том, как корабль будет выходить из какой координаты, когда он войдет в международные территориальные воды, кто будет его загружать, когда он войдет в турецкие территориальные воды.

Калын также отметил, что война продолжается и это может поставить под угрозу выполнение соглашения.

"К сожалению, война продолжается. Украина правильно говорит: "Мы ратифицировали соглашение, но если война будет идти на разных фронтах, если будут убиты пленные, груз застрянет"", - сообщил Калын.

"Весь мир поддерживает достигнутые договоренности, однако этого недостаточно. Необходима поддержка и в других областях. Если договоренности о поставках зерна будут успешно реализованы, не исключено, что это также способствует началу мирных переговоров", - сказал он.

Калын также отметил, что после достижения этой договоренности нельзя расслабляться.

"Мы должны защитить заключенную сделку по зерну. Наши дипломатические инициативы будут продолжаться в этих рамках", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.

Вас также могут заинтересовать новости: