Эксперты прогнозируют рост производства и экспорта подсолнечного масла

Производство подсолнечного масла может достичь 6,7 миллиона тонн, экспорт - 6,4 миллиона тонн.

Украина может значительно увеличить производство и экспорт подсолнечного масла в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2019 - август 2020).

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Об этом говорится в сообщении на сайте ассоциации "Укролияпром".

"Ожидается, что по итогам 2019/20 МГ производство подсолнечного масла достигнет рекордной отметки в 6,6 - 6,7 миллиона тонн (рост на 2-3% по сравнению с 2018/19 МГ), экспорт возрастет до 6,3-6,4 миллиона тонн (рост на 3-5%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019/20 МГ масложировая отрасль Украины продолжает наращивание производства и экспорта масел, шрота, маргариновой продукции и майонеза. В частности, в сентябре-марте производство маргарина увеличилось почти на 20% - до 159 тысяч тонн, соусов и майонезов - на 13%, до 95,5 тысячи тонн.

За первую половину сезона производство нерафинированного подсолнечного масла увеличилось на 11,7% - до 3,8 миллиона тонн, рафинированного – на 21%, до 536 тысяч тонн.

Согласно сообщению, валовой сбор семян подсолнечника урожая 2019 года достиг 15,2 миллиона тонн, что на 7,7% больше, чем годом ранее. По состоянию на 1 апреля 2020 года остатки семян подсолнечника на складах составляли 6,2 миллиона тонн.

При этом урожай подсолнечника в 2020 году ожидается на 5% ниже, чем в прошлом году – на уровне 14,5-15 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году Украина экспортировала семена масличных на 2,5 миллиарда долларов, а подсолнечного масла – на 4,3 миллиарда долларов. Крупнейшим импортером этих семян стала Германия (19% всех поставок), а растительного масла - Индия (30%).