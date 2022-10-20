В частности, негативно влияет на ситуацию дороговизна сыров на полках магазинов.

Внутренние продажи сыра замедлились на фоне массовых ракетных обстрелов Россией и общего ухудшения экономического положения украинцев.

Об этом сообщили эксперты аналитической платформы "Инфагро".

Отмечается, что негативно влияет на ситуацию дороговизна сыров на полках магазинов. Поэтому производителям приходится стимулировать продажи более частыми акциями со снижением цен.

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"Однако базовые прайсы продавцы не намерены снижать, более того, некоторые наоборот принимают решение о хотя бы незначительном, но увеличении их, мотивируя подорожанием сырья. В октябре сыровары впервые за длительный период пробуют увеличивать и экспортные цены", - отметили аналитики.

По их словам, отдельные сыровары снижение внутреннего спроса компенсируют увеличением объемов экспорта в Европу.

"Сейчас уже примерно пятая часть от общего производства полутвердого сыра в Украине направляется на внешние продажи. Такого не было с момента закрытия Россией своего рынка в 2015 году. Более половины вывезенного сыра отправлено в Польшу. За три квартала объем экспорта сыра увеличился примерно на 40%", - добавили эксперты.

В то же время объемы внешних продаж сырных продуктов и плавленых сырных продуктов значительно сократились.

Вместе с тем продолжает сокращаться импорт твердого, полутвердого и белого сыров, но объемы ввоза в Украину еще достаточно значительные.

Как сообщал УНИАН, по словам генерального директора Ассоциации производителей молока Анны Лавренюк, в Украине ожидается рост цен на молочную продукцию ориентировочно на 10% до конца года.

Эксперты отмечают, что несмотря на сложности с логистикой, Украина наращивает экспорт молочных продуктов.

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