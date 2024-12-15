Известные произовдители этого ароматного напитка уже заявили, что будут вынуждены повысить цены на свою продукцию.

На биржах цены на самый популярный в мире сорт кофе - арабику, достигли исторического максимума. Любители кофе увидят рост цен уже в начале следующего года.

Как пишет Би-би-си, цена на мартовские фьючерсы на арабику установила абсолютный рекорд за всю историю торгов - $3,34 за фунт (около 0,45 кг) зерен. Арабика всего за год подорожала на 80%.

Как рассказал изданию глава компании Tuan Loc Commodities Вин Нгуен, компании старались не повышать цену для конечного потребителя, но теперь все же сделают это в начале 2025 года.

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Представитель итальянской Lavazza сказала изданию, что компания "была вынуждена скорректировать цены". В ноябре о планах изменить цены и размер кофейных пачек сказали и в Nestlé. О том, что компания JDE Peet's, которая владеет брендами Jacobs, L'Or, Tassimo и Douwe Egberts, поднимет цены на кофе из бразильского сырья на 30%, со ссылкой на анонимные источники писал Reuters.

Почему дорожает кофе

Предыдущий рекорд цены на арабику установлен в 1977 году, когда Бразилия, крупнейший поставщик арабики в мире, переживала последствия заморозков 1975 года, уничтоживших две трети урожая кофе.

В августе и сентябре этого года Бразилия переживала сильнейшую за 70 лет засуху, а в октябре страну накрыли сильнейшие дожди. Именно на этот период припадает собир урожая и приготовление саженцев на следующий сезон.

Кроме того, Вьетнам, крупнейший поставщик кофе сорта робуста, тоже пережил в этом году и засуху и ливни.

На к тому в мире наблюдается ратущий спрос на кофе. Даже на родине чая, в Китае, кофе набирает популярность: всего за 10 лет, с 2008 по 2018, китайцы начали пить вдвое больше кофе. И британцы, известные своей любовью к чаю, стали предпочитать кофе. Как климат влияет на выращивание кофе

Кофейные деревья довольно привередливы. Идеальная температура для них 15-24 °C. Дело в том, что жара меняет вкус будущего напитка, а заморозки губят деревья. А растут лучше всего кофейные деревья на высоте от 1200 до 2200 м над уровнем моря и без попадания прямых солнечных лучей.

Из-за изменений климата зонавыращивания арабики меняется. Все территории, где его сейчас выращивают, подверглись изменениям климата.

При этом новых территорий, где можно будет в будущем выращивать кофе не так уж много. Среди них — Уругвай, Аргентина, Чили, США, Индия, Китай и Новая Зеландия.

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