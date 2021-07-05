74,9% опрошенных поддержали бы запрет продажи сельскохозяйственной земли.

Большинство украинцев не поддерживает продажу сельскохозяйственной земли иностранцам и хотели бы провести референдум о запрете продажи земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 22 по 29 июня.

"71,7% украинцев поддерживают проведение референдума о запрете продажи сельскохозяйственной земли (не поддерживают - 21%, а еще 7,2% не определились или отказались отвечать)", - сообщили социологи.

В случае проведения референдума, на который будет вынесен вопрос "Поддерживаете ли вы запрет на продажу сельскохозяйственной земли?", 65,2% респондентов проголосовали бы "за", а 21,8% ответили бы "нет". Еще 6,5% не приняли бы участия в голосовании, а 6,4% не определились или отказались отвечать.

Читайте такжеРяд лиц не будут допущены к рынку земли - Минюст"Таким образом, среди респондентов, которые приняли бы участие в голосовании, 74,9% поддержали бы запрет", - говорится в результатах опроса.

Кроме того, отмечают в КМИС, 84,1% украинцев не поддерживают продажу сельскохозяйственной земли иностранцам. "Абсолютное большинство жителей Украины - 84,1% - не поддерживают продажу сельскохозяйственной земли иностранцам. Поддерживают продажу иностранцам - 12,1% (а еще 3,8% не смогли или отказались отвечать)", - показало исследование.

Рынок земли в Украине: как проводился опрос

Опрос был проведен методом личного ("face-to-face") интервью с использованием планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews). Опрошено было 2 тыс. 31 респондента, которые проживают в 107 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,9% - для показателей, близких к 25%, 2,2% - для показателей, близких к 12%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

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Автор: Таня Поляковская