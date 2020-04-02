Киевлян призвали сообщать о завышенных ценах на товары первой необходимости

По словам мэра, власти Киева мониторит ситуацию с ценами на продукты первой необходимости в магазинах и супермаркетах.

Киевский городской голова Виталий Кличко призвал жителей столицы сообщать о завышенных ценах на товары первой необходимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на онлайн-брифинге.

По словам Кличко, городские власти мониторят ситуацию с ценами на продукты первой необходимости в магазинах и супермаркетах столицы.

"Как только ввели ограничительные меры, жители города создали ажиотаж в магазинах. Скупали все - продукты питания, туалетную бумагу, дезинфицирующие средства. Пользуясь бешеным спросом, магазины и супермаркеты подняли цены на эти товары... Киевское областное отделение Антимонопольного комитета уже возбудило дело против поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей Киева по факту существенного подорожания продуктов", - сообщил Кличко.

Читайте такжеМагазины Киева уже неделю не повышают цены на продукты - АМКУ

По его словам, за последнюю неделю цены на основные продукты в столице не повысились, а в некоторых сетях и магазинах наоборот - выровнялись, а на некоторые товары даже снизились.

Кличко призвал киевлян сообщать о завышенных ценах на товары первой необходимости или в Контактный центр Киева 15-51, или в Антимонопольный комитет по телефону горячей линии 044-594-64-10.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минздраве разъяснили, где разрешено работать рынкам во время карантина.