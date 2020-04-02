В Минздраве разъяснили, где разрешено работать рынкам во время карантина

В постановлении главного государственного санитарного врача от 30 марта говорится, что осуществлять торговлю пищевыми продуктами может только зарегистрированный оператор рынка при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. Число посетителей рынка - один человек на 20 кв. м, а расстояние между покупателями в очереди должно составлять не менее 1,5 м.

Министерство здравоохранения разрешило органам местного самоуправления открыть рынки в населенных пунктах, где местные жители не имеют других возможностей покупать пищевые продукты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в ходе брифинга.

"Хочу прокомментировать вопрос открытия рынков. Минздрав не открывал рынки. Постановлением главного государственного санитарного врача четко прописаны требования, когда органы местного самоуправления могут разрешить открыть рынок - если нет других возможностей покупать продукты питания населению, проживающему на той или иной территории. Это не призыв открыть рынки, это возможность открыть и дать доступ людям к продуктам питания в период карантина", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 25 марта Кабинет министров продлил карантин и ввел режим чрезвычайной ситуации во всех регионах до 24 апреля.

В постановлении главного государственного санитарного врача от 30 марта говорится, что осуществлять торговлю пищевыми продуктами может только зарегистрированный оператор рынка при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. Число посетителей рынка будет ограниченным - один человек на 20 кв. м, а расстояние между покупателями в очереди должно составлять не менее 1,5 м.

Кроме того, для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 м.

При этом весь персонал рынка и покупатели должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Напомним, в мэрии Киева заявили, что не планируют открывать рынки во время карантина.