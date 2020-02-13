Аграрным реестром воспользовались уже 200 фермеров - Минэкономики

Реестр работает в пилотном режиме в шести областях Украины.

Государственным аграрным реестром, который начал работу в пилотном режиме в конце января, уже начали пользоваться первые 200 фермеров.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"Первые 200 аграриев уже зарегистрировались в государственном аграрном реестре. В Киевской, Черкасской, Одесской, Львовской, Волынской и Николаевской областях работают выездные мобильные группы операторов, которые помогают аграриям вносить сведения о себе в систему", - сказано в сообщении.

Как отмечается в сообщении, аграрный реестр дает ряд преимуществ. В частности, в онлайн-кабинете фермеры могут отслеживать информацию о себе в четырех реестрах: Государственном земельном кадастре, реестре юридических и физических лиц, реестре прав и реестре животных.

Кроме того, с помощью этого сервиса можно подавать заявки на исправление ошибок в кадастре и на регистрацию земельных участков в кадастре, а также получать информацию о государственной поддержке.

Как сообщал УНИАН, 31 января Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины запустило в пилотном режиме Государственный аграрный реестр для оперативного взаимодействия агропроизводителей с органами государственной власти.

Пилотный проект реализуется в шести областях - Киевской, Черкасской, Одесской, Львовской, Волынской и Николаевской.