Фермеры-ФОПы смогут получить компенсацию за уплаченный ЕСВ - Милованов

Кабинет министров планирует выделить 50 млн грн на эти цели.

Фермерские хозяйства, зарегистрированные как физлица-предприниматели, смогут получить компенсацию за уплаченный единый социальный взнос (ЕСВ) в текущем году.

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Об этом в Facebook написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

“Мы запустили механизм регистрации семейных фермерских хозяйств как физических лиц-предпринимателей. Теперь они могут выбирать упрощенную систему налогообложения – единый налог, 4 группа”, - написал он.

По словам министра, речь идет о 3,9 миллионах личных фермерских хозяйствах, которые смогут легализоваться как сельскохозяйственные производители и получать из государственного бюджета компенсацию за уплаченный ЕСВ.

“Выплаты стартуют уже в этом году. На компенсацию планируется выделить 50 млн грн”, - написал он.

Как сообщал УНИАН, фермерские хозяйства получили почти 700 млн грн государственной поддержки в 2019 году. Всего на программы поддержки АПК в бюджете на 2019 год было предусмотрено 5,7 млрд грн.

На программу поддержки АПК в госбюджете-2020 заложено 4 млрд грн, а также дополнительные 240 млн грн на создание фонда частичного гарантирования кредитов под покупку земли.