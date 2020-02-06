Производство молока принесло предприятиям 2,6 миллиарда гривень прибыли
Прибыль сельскохозяйственных предприятий в 2019 году была обусловлена доходами от производства молока, которые достигли более 2,6 млрд грн и составили большую часть прибыли животноводства.
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Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики» со ссылкой на директора Юрия Лупенко.
При этом прибыль сельхозпредприятий от производства молока в 2019 году снизилась против 2018 года почти на 1,3 млрд грн.
“В то же время уровень рентабельности производства этого вида продукции уменьшился против показателя 2018 года всего на 1% и составил 15,1%”, - цитирует пресс-служба Лупенко.
По словам эксперта, кроме молочного скотоводства, доходность по результатам 2019 года сохранило выращивание птицы.
“От этой отрасли агропредприятия получат более чем в 2,5 раза больше прибыли, чем в 2018 году, – около 275 млн грн против 108,8 млн грн годом ранее”, - отметил Лупенко.
В целом доходы животноводческой отрасли по итогам прошлого года составили 3,2 млрд грн. При этом в 2018 году этот показатель достиг 5,3 млрд грн, а в 2017 - 6,2 млрд грн.
Существенно упал и уровень рентабельности животноводства в сельхозпредприятиях.
“Если в 2017 году он составлял 12,7%, в 2018 году - 9,7%, то в прошлом году его сменил уровень убыточности (-3,5%)”, - сказано в сообщении.
В частности, убыточность выращивания крупного рогатого скота увеличилась с -17,7% в 2018 году до -27,5%, а овец и коз – до -24,6% с -16,7% в 2018 году.
Как сообщал УНИАН, прибыльность производства молока в Украине (Украинский молочный индекс - УМИ) в январе 2020 года увеличилась на 26,5%.
Производство молока в стране в 2019 году сократилось на 3,7% - до 9,68 млн тонн.