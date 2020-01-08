Отсутствие морозов в январе благоприятно сказывается на посевах озимых зерновых - Укргидрометцентр

В ближайшие 10 дней температура воздуха ночью может подняться до плюсовых значений.

Отсутствие морозов в январе благоприятно сказывается на посевах озимых зерновых культур, сообщила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

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“Для озимых на данный момент нет никаких рисков. Развитие на посевах происходит очень медленно, растения не находятся в состоянии глубокого сна. Благодаря тому, что нет низких температур и других неблагоприятных явлений, для озимых все складывается хорошо”, - сказала она в комментарии УНИАН.

По словам Адаменко, в ближайшие десять дней на территории Украины будет наблюдаться высокое атмосферное давление. Осадков будет мало, хотя к 10-12 января ожидается дождь с мокрым снегом. Установления снежного покрова не ожидается, так же как и сильных морозов – наоборот, температура воздуха повысится ночью до плюсовых значений.

К тому же, добавила начальник отдела Укргидрометцентра, учитывая экстремально теплую погоду в декабре и январе, в текущем году весна может быть ранней и, возможно, затяжной.

“Для нашего климата очень хорошо, когда озимые выходят из состояния зимнего покоя рано и не попадают под высокие температуры и весеннюю засуху. Поэтому есть предпосылки для высокого урожая. Тем более, что посевам уже не грозят явления, характерные для ранней зимы, такие как вымерзание и гибель от ледяной корки”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, по данным департамента АПК Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, озимые зерновые посеяны на площади 7 млн га.

Урожай зерновых в Украине в 2019 году составил рекордные 75,2 млн тонн, что на 4,1 млн тонн больше, чем годом ранее.