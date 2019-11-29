Минэкономики уволило руководителей пяти заводов "Укрспирта"

Четверо руководителей уволены за нарушения на производстве.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства уволило руководителей пяти заводов госпредприятия “Укрспирт”. Об этом в Facebook сообщил глава ведомства Тимофей Милованов.

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В частности, 28 ноября за нарушения порядка ведения производственной деятельности на местах уволены руководители Артемовского, Липницкого, Новоборовицкого, Рава-Русского МПД (місця провадження діяльності та зберігання спирту - русс. места осуществления деятельности и хранения спирта) .

Кроме того, 29 ноября уволился временно исполняющий обязанности руководителя Борокского МПД.

Также Милованов сообщил, что в настоящее время завершается аудит “Укрспирта”.

“Предварительные результаты - неутешительны. Уже несколько лет подряд мы спонсируем абсолютно неприбыльные предприятия, которые еще и наносят вред государству”, - написал он.

Как сообщал УНИАН, 25 октября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства инициировало аудит государственных предприятий "Укрспирт" и «Аграрный фонд».

По подсчетам министерства, более половины производства "Укрспирта" находится в тени, а убытки для бюджета Украины из-за теневого рынка спирта могут достигать 10,5 млрд грн.

Государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году, является монополистом в спиртовой отрасли. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию «Укрспирта».

По подсчетам Офиса президента, поступления от приватизации "Укрспирта" могут составить около 5 млрд грн.