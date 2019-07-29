В Украине изменили нормы потерь зерна на складах

Соответствующий приказ Минагропрода зарегистрирован в Министерстве юстиции.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины утвердило новые нормы природных потерь зерна и продуктов его переработки при хранении на зерновых складах и зерноперерабатывающих предприятиях, а также порядок их расчета.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно сообщению, соответствующий приказ Минагропрода от 12 июня 2019 года №316 зарегистрирован в Министерстве юстиции 5 июля текущего года.

"Приказ устанавливает единые нормы и правила для отражения в количественно-качественном учете зерна и продуктов его переработки, списания норм природных потерь", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе также добавили, что, поскольку Налоговый кодекс Украины не предусматривает самостоятельного определения субъектами хозяйствования норм природных потерь зерна, утверждение норм позволит зерновым складам и зерноперерабатывающим предприятиям без затрат работать на базе действующих программ бухгалтерского учета и автоматических нформационно-аналитических комплексов обслуживания этих предприятий.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 10 июня текущего года вступил в силу новый стандарт качества на пшеницу.