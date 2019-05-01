Разница в 23 гривни: где в Украине самые дорогие и самые дешевые крупы

Пятерка самых дорогих регионов выглядит так: Киевская область – 109 грн, Киев – 106 грн, Закарпатская – 101 грн, Донецкая – 100 грн и Ивано-Франковская область – 98 грн.

Самый дорогой продуктовый набор из круп в Киевской области, где он стоит 109 грн, а самый дешевый в Тернопольской, где он обойдется в 86 грн.

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Разница между этими регионами составляет 23 грн, сообщил директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Эксперты составили корзину круп и посчитали его стоимость в разных регионах страны. В корзину круп вошли по одному килограмму риса, пшена, гречки, манки и ячки. Именно за ценами на эти крупы наблюдает государство.

Пятерка самых дорогих регионов выглядит так: Киевская область – 109 грн, Киев – 106 грн, Закарпатская – 101 грн, Донецкая – 100 грн и Ивано-Франковская область – 98 грн.

ТОП-5 самых дешевых регионов: Тернопольщина – по 86 грн, Николаевщина – 87 грн, Запорожье – 88 грн, Кировоград, Львовская, Ровенская и Хмельницкая – по 90 грн.

А между ТОП-5 оказались: Днепропетровская и Черниговская области – по 91 грн, Луганская, Полтавская и Сумская – по 92 грн, Винницкая, Волынская, Житомирская, Херсонская – по 93 грн, Харьковская и Черкасская области – по 94 грн, Одесская и Черновицкая – по 95 грн.

Рис самый дорогой на Киевщине по цене 26,6 грн. Самый дешевый на Запорожье, где за килограмм нужно заплатить 21,3 грн. Разница в цене между этими регионами составляет 5,3 грн, или 25%.

Гречка самая дорогая также в Киевской области по цене 21,2 грн за килограмм. Самая дешевая на Тернопольщине, где ее стоимость составляет 14,5 грн. Разница в цене 5,7 грн, или целых 46%.

Самое дорогое пшено продается в столице и на Киевщине, где цена достигает 32,5 грн. Дешевле всего оно стоит на Тернопольщине, где продается по 23,5 грн. Разница в цене достигает 9 грн, или 38%.

Наибольшая стоимость ячневой крупы на Закарпатье, где за нее платят 14,5 грн. Самая доступная ячка на Ровенщине – 10,8 грн. Разница в цене 3,7 грн, или 34%.

Самая дорогая манка в Киеве по цене 16,1 грн . Самая дешевая - в Луганской и Львовской областях по 12,8 грн. Разница в цене 3,3 грн, или 26%.

Напомним, что за первый квартал 2019 года пшено подорожало на 18,4%, с 23,9 грн до 28,3 грн за килограмм, ячневая крупа – на 6,8%, с 11,8 до 12,6 грн, гречневая крупа – на 3,1%, с 16,3 до 16,8 грн за килограмм, манка – на 1,4%, с 13,8 грн до 14 грн. И только рис подешевел за первые три месяца этого года на 1,7%, с 23,8 грн до 23,4 грн.

В целом корзина из круп в стране подорожала за первые три месяца 2019 года в среднем на 6,1%, с 89,6 грн до 95,1 грн.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте 2019 года в годовом измерении - по сравнению с мартом 2018 года составляла 8,6%, замедлившись с 8,8% в годовом исчислении месяцем ранее.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основано на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Национальный банк Украины прогнозирует в 2019 году замедление инфляции до 6,3%, Международный валютный фонд и Всемирный банк - до 7,3%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в текущем году в Украине ожидается замедление темпов роста потребительских цен до 7,2%.