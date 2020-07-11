В Венеции впервые протестировали шлюзы от наводнений (фоторепортаж)

Система шлюзов должна защитить город от масштабных наводнений.

В Венеции впервые прошли испытания системы шлюзов, которые должны защитить город от наводнений.

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Система состоит из 78 мобильных шлюзов, сообщает ВВС.

Во время высокого прилива сжатый воздух поступает в шлюзовые ворота и освобождает их от воды, в результате чего они поднимаются и блокируют прилив, поступающий в лагуну.

Защитная система была испытана в Венецианской лагуне на северо-востоке Италии.

Стоит отметить, что на возведение барьера ушло около 15 лет.

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