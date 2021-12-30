Специалисты отмечают, что важнейшая предпосылка к положительным изменениям в сохранении леса - это сознательное отношение к нему.

Эксперты Всемирного фонда природы в Украине (WWF) отмечают, что в нашей стране особенно остро стоит проблема незаконной вырубки лесов.

Как говорится в материале "Цензор.НЕТ", в Украине насчитывается более 300 лесхозов. И некоторые из них проводят рубки в ценных лесах.

Согласно международной практике и пониманию WWF, незаконными рубками являются те, которые нарушают законодательство. Например, в этом году эксперты зафиксировали несколько рубок в официальных пралесах, и на это была вся разрешительная документация. "То есть в официальных отчетах она не будет фигурировать как незаконная, хотя является таковой с точки зрения международного понимания, и никто не знает, сколько их в Украине. По разным оценкам, таких от 5 до 30%", - отмечают специалисты Всемирного фонда природы.

Читайте такжеЭксперты WWF назвали проблему дефицита пресной воды одной из ключевых в УкраинеПоэтому важнейшая предпосылка к позитивным изменениям в сохранении леса - это сознательное отношение - от каждого гражданина, сообществ к чиновникам, бизнеса до уровня государства. Это трансформируется в адекватное охранное законодательство и контроль его соблюдения со стороны общества и государственных органов.

Также СМИ неоднократно подчеркивали, что в Украине нередко игнорируются настоящие экологические проблемы, такие как вырубка лесов, зато псевдоэкологи "кошмарят" бизнес. Этот термин получил название экотерроризм, когда так называемые псевдоэкологи требуют деньги у предприятий. А настоящие экопроблемы остаются неразрешимыми.

То есть сейчас важно, чтобы важность определенной экологической проблемы ранжировалась для общества, СМИ и экологов не по прибыли, которую можно получить от их решения, а по важности для здоровья украинцев и их выживания как нации.