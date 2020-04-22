В Киеве в воздухе до сих пор фиксируют продукты горения, усиленное мытье улиц города продолжается - Кличко

За прошедшие сутки в Киеве и области зафиксировано 37 пожаров травяного настила.

В Киеве в воздухе до сих пор фиксируют продукты горения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

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«Только за прошедшие сутки дорожники использовали более 2 тысяч кубометров раствора со спецсредствами. Усиленное мытье улиц города продолжается. Ежедневно на дорогах работает 55 единиц спецтехники. Но в воздухе в столице до сих пор фиксируют продукты горения», - отметил он.

Кличко в очередной раз обратился к жителям Киева с призывом не жечь траву и мусор.

«За последние сутки в Киеве и области зафиксировано 37 пожаров травяного настила. Поэтому в усиленном режиме работают более тысячи спасателей киевского гарнизона. Часть из них уже полторы недели работают в Зоне отчуждения..., где до сих пор возникают локальные пожары. Также столичные пожарные помогают тушить пожары в Житомирской области», - отметил городской голова.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало 22 апреля уровень загрязнения воздуха в Киеве не превышает норму, его состояние «хорошее».