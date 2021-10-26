Заработанные деньги люди тратят на обустройство собственного двора.

В Черкассах дом взялся сортировать мусор, а на заработанные деньги жильцы приводят в порядок двор. Полезному делу их научила одна из жительниц - девушка с инвалидностью, проводя специальные тренинги.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

25-летняя Анна уже стала местной знаменитостью - после того, как она прошла экологическое обучение и написала специальный эко-проект. Впоследствии сортировать мусор она научила своих соседей.

Дом, где она живет, строился для семей с детьми с инвалидностью - там есть пандусы, нет порогов и широкие коридоры. Девушка с удивлением отметила готовность соседей к благородному делу.

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В подъездах уже появились контейнеры для батареек и лампочек, жители отдельно собирают макулатуру, стекло и пластик. Девушка научила соседей правилам сбора тары: она должна быть чистой и сплющенной. Ежемесячно дом собирает около 70 кг пластика, который сдают на переработку. За год на этом можно заработать около 2000 гривень.

Председатель ОСМД рассказывает, что заработанные деньги идут на обустройство двора: там есть новые скамейки и ухоженные аллеи.

Основной мусор собирают в один бак, раньше их было два. Впрочем, на платежку за вывоз мусора экономия не повлияла. Нормы мэрия пока пересматривать не планирует.

Девушка хочет увеличить число экосознательных жителей и планирует привлечь к сортировке мусора другие ОСМД. Тогда можно будет ходатайствовать об уменьшении тарифа.

Органические отходы, которые тоже собирают отдельно, ежедневно вывозят на соседнюю мини-ферму.

Детали узнавайте из сюжета:

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Автор: Юрий Годован