По инициативе борцов за защиту прав животных в стране проведут референдум по этому вопросу.

Граждане Швейцарии в воскресенье будут голосовать на референдуме по вопросу полного запрета тестирования медицинских препаратов на животных.

Это стало возможным после того, как борцы за защиту прав животных заручились достаточной поддержкой для проведения референдума по этому вопросу, сообщает Reuters.

Результаты референдума будут обязательными для исполнения. Последние социологические опросы показывают, что лишь 26% избирателей поддерживают запрет на использование животных в медицинских опытах и 68% – против.

По данным правительственной статистики, в 2020 году в Швейцарии, где огромный фармацевтический сектор, во время лабораторных исследований погибло более 550 тыс. животных, Эта цифра включает 400 тыс. мышей и крыс почти 4600 собак, 1500 кошек и 1600 лошадей. Во время и после экспериментов также убивали приматов, коров, свиней, рыб и птиц.

"Жестоко и ненужно проводить эксперименты на животных, и я уверен, что мы сможем разработать лекарство без этого", - сказал врач с северо-востока Швейцарии Ренато Верндли, который начал инициативу в рамках швейцарской системы прямой демократии.

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"Мы не должны использовать животных для своих эгоистических целей", – сказал Верндли. По его мнению, такие методы исследования, как биочипы, компьютерное моделирование или микродозирование в отношении людей были более эффективными, чем испытания на животных.

Однако, не ожидается, что запрет повлияет на помощь фармацевтическому сектору, который предупредил, что этот шаг остановит разработку новых лекарств и заставит компании и исследователей переехать за границу.

Фармацевтическая лобби-группа Interpharma отметила, что этот сектор, в который входят такие компании, как Roche и Novartis, приносит 9% в экономику Швейцарии, включая косвенные эффекты, и генерирует почти половину швейцарского экспорта.

Interpharma возглавила оппозицию в отрасли, заявив, что предложения будут разрушительными, если они будут приняты.

"Исследования лекарств, клинические исследования в больницах и фундаментальные исследования в университетах... больше не будут возможны", – сказал генеральный директор Interpharma Рене Бухольцер.

Представители отрасли заявили, что запрет на испытания на животных может привести к прекращению выпуска новых лекарств.

"Я думаю, что вы увидели во времена коронавируса, насколько важно открывать новые вакцины, насколько важны новые лекарства. И они были испытаны на животных", - сказал гендиректор Idorsia Жан-Поль Клозель.

Марис ван ден Брук из Университета Цюриха проводит исследование, которое имплантирует опухоли мышам, чтобы изучить, как их иммунную систему можно укрепить для борьбы с раком.

"Поскольку мы не понимаем даже 10% процессов, происходящих внутри опухоли, невозможно использовать компьютерные модели или клетки, чтобы понять сложную биологию рака", – сказала она.

В настоящее время в Швейцарии прежде чем ученые начнут эксперимент на животных, они должны доказать, что альтернативы нет, и их исследования важны.

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