В Кропивницкому запретили передвижные цирки с животными
14:13, 07 мая 2019Спасение видов
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В Кропивницкому намерены остановить жесткую дрессировку животных и их содержание в плохих условиях.
В Кропивницкому запретили передвижные цирки с животными / фото pixabay.com
Депутаты Кропивницкого городского совета запретили размещать на территории города передвижные цирки с животными.
Поддержал решение 31 депутат, никто не проголосовал против.
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Об этом сообщает Кировоградская областная организация партии УКРОП в Facebook.
Обращение призвано остановить жестокую дрессировку животных и их содержание в плохих условиях.
17 декабря 2018 года Министерство экологии и природных ресурсов инициировало запрет на использование диких животных в цирках, а также введение административной ответственности за такие действия.
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