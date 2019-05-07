В Кропивницкому запретили передвижные цирки с животными

В Кропивницкому намерены остановить жесткую дрессировку животных и их содержание в плохих условиях.

Депутаты Кропивницкого городского совета запретили размещать на территории города передвижные цирки с животными. Поддержал решение 31 депутат, никто не проголосовал против. Читайте такжеЗоозащитники надеются на принятие закона о запрете цирков с животными по всей Украине Об этом сообщает Кировоградская областная организация партии УКРОП в Facebook. Обращение призвано остановить жестокую дрессировку животных и их содержание в плохих условиях. 17 декабря 2018 года Министерство экологии и природных ресурсов инициировало запрет на использование диких животных в цирках, а также введение административной ответственности за такие действия.

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