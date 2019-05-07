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В Кропивницкому запретили передвижные цирки с животными

14:13, 07 мая 2019
Спасение видов
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В Кропивницкому запретили передвижные цирки с животными / фото pixabay.com

Поддержал решение 31 депутат, никто не проголосовал против.

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Об этом сообщает Кировоградская областная организация партии УКРОП в Facebook.

Обращение призвано остановить жестокую дрессировку животных и их содержание в плохих условиях.

17 декабря 2018 года Министерство экологии и природных ресурсов инициировало запрет на использование диких животных в цирках, а также введение административной ответственности за такие действия.

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Теги: #Кропивницкий#передвижные циркипогода в Кировограде