В зверинце Венгрии родилась белая лама (видео)

Через час после рождения она уже бегала по вольеру.

В венгерском зоопарке города Кечкемет родилась белая лама.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Девочке всего 5 дней, и она уже находится в общем вольере со взрослыми животными и охотно общается с посетителями.

В зоопарке рассказали - малыш необычного белого цвета смог встать на ножки всего за полчаса, а через час – лама уже носилась загоном.

Имя белоснежной ламе еще не придумали.