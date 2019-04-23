В зверинце Венгрии родилась белая лама (видео)
12:15, 23 апреля 2019Спасение видов
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Через час после рождения она уже бегала по вольеру.
В зверинце города Кечкемет родилась белая лама
В венгерском зоопарке города Кечкемет родилась белая лама.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Девочке всего 5 дней, и она уже находится в общем вольере со взрослыми животными и охотно общается с посетителями.
В зоопарке рассказали - малыш необычного белого цвета смог встать на ножки всего за полчаса, а через час – лама уже носилась загоном.
Имя белоснежной ламе еще не придумали.
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