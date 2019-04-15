​В ОАЭ появятся крупнейшие в мире искусственные коралловые сады

Искусственный коралловый риф по площади будет равен 60 футбольным полям.

Крупнейший в мире искусственный коралловый риф под названием The Fujairah Cultured Coral Reef Gardens, равный по площади 60 футбольным полям, будет культивирован в Оманском заливе, на побережье эмирата Фуджейра.

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Соответствующее соглашение было подписано между Министерством по изменению климата и окружающей среды ОАЭ и «Центром приключений Фуджейры», созданном в 2017 году для развития активных видов отдыха в эмирате, передает russianemirates.com.

Площадь рифа составит 300 тыс. кв м, в течение ближайших пяти лет риф населят 1,5 млн кораллов. Проект нацелен как на сохранение морской флоры и фауны и увеличение популяции рыб, так и на привлечение дайверов и любителей природы из ОАЭ и из-за рубежа.