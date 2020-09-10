После побега животное видели в нескольких километрах от комплекса.

В Киевской области разыскивают кенгуру, который сбежал из этно-комплекса "Украинское село".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Этно-комплекс находится в селе Бузова. Момент побега кенгуру попал на видео с камер наблюдения.

Накануне вечером, говорят исследователи, животное видели в нескольких километрах от комплекса, даже опубликовали кадры со следами кенгуру.

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Автор: УНИАН