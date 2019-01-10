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Кабмин согласовал создание национального парка "Каменская Сечь"

13:18, 10 января 2019
Природные ресурсы
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В ХVIII веке на месте парка была Каменская Сечь фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

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Решение принято без обсуждения.

Национальный природный парк «Каменская Сечь» расположен на землях, где в ХVIII веке была Каменская Сечь.

На этой территории до сих пор сохраняются остатки около 150 курганов, древних поселений, имений, старинных монастырей.

Флора уникального объекта природно-заповедного фонда насчитывает 582 вида растений, которые в природе уже не существует, но сохранились в специально созданных условиях, среди них - 52 раритетных вида.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине появился новый Национальный природный парк "Нобельский". Он расположен в Ривненской области, а название получил от крупнейшего озера Полесья – Нобель, которое располагается именно здесь.

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Теги: #природа#Национальный природный парк