Кабмин согласовал создание национального парка "Каменская Сечь"

Решение принято членами правительства без обсуждения.

Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента о создании национального природного парка "Каменская Сечь".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

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Решение принято без обсуждения.

Национальный природный парк «Каменская Сечь» расположен на землях, где в ХVIII веке была Каменская Сечь.

На этой территории до сих пор сохраняются остатки около 150 курганов, древних поселений, имений, старинных монастырей.

Флора уникального объекта природно-заповедного фонда насчитывает 582 вида растений, которые в природе уже не существует, но сохранились в специально созданных условиях, среди них - 52 раритетных вида.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине появился новый Национальный природный парк "Нобельский". Он расположен в Ривненской области, а название получил от крупнейшего озера Полесья – Нобель, которое располагается именно здесь.