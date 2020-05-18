На Белосарайской косе поселилась огромная колония желтоногих чаек (видео)

Колония чаек поселилась на птичьем острове на Белосарайской косе в Донецкой области.

На Белосарайскую косу вернулась огромная колония желтоногих чаек. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеСовременные Айболиты. Как в приюте под Киевом волонтеры спасают жеребенка Пржевальского, львицу и тигров, бобра, соколов и лисят Колония чаек поселилась на птичьем острове на Белосарайской косе в Донецкой области. Такого количества птиц, говорят орнитологи, там не видели последние 25 лет.

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