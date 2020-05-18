На Белосарайской косе поселилась огромная колония желтоногих чаек (видео)
14:39, 18 мая 2020Экология
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Колония чаек поселилась на птичьем острове на Белосарайской косе в Донецкой области.
На Белосарайскую косу вернулась огромная колония желтоногих чаек.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Колония чаек поселилась на птичьем острове на Белосарайской косе в Донецкой области. Такого количества птиц, говорят орнитологи, там не видели последние 25 лет.
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